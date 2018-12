View this post on Instagram

En esta navidad regalen… 1. Presencia de cuerpo y tiempo. 2. Alivianen la mochila, perdonen rencores y paz en cada ❤️. 3. Digan lo mucho que aman y quieren. 4. Preparen algo juntos en familia. 5. Agradecer, siempre agradecer, por todo lo bueno y lo tan bueno. Feliz navidad familia, amigos y amigos virtuales. Pasen feliz que solo se vive una vez . Mi look navideño de hoy @granadinabm