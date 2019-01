View this post on Instagram

¡Feliz Año Nuevo! Finalmente llegamos al 2019, el año del Cerdo, según el Horóscopo Chino. Y ya que estamos en el comienzo de un nuevo año, permíteme desearte que el 2019 sea un año espectacular, lleno de grandes logros y cumplimiento de sueños, buena salud y por supuesto, mucha diversión. ¡Que nunca está de más! Y con un nuevo año llega un nuevo post en mi Blog ❤️ Quiero que todos empecemos y terminemos bien este año y seguro juntos lo lograremos. Vayan a www.paulinavega.com para enterarse de más 😬 . . . Happy New Year everyone! We finally got to 2019, the year of the “Earth Pig,” according to the Chinese Horoscope. And since we are at the dawn of a new year, let me say, -pardon- write this; may 2019 be a spectacular year, filled with big accomplishments, dream catching moments, good health and of course, a lot of fun. Which never – ever – hurts! And with a New Year comes a new post in my blog ❤️ I want all of us to start this year right and I am sure together we can make it happen. You can go to www.paulinavega.com to find out more 😬