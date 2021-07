Greeicy Rendón reveló a sus más de 17 millones de seguidores que con el tiempo y las experiencias que ha vivido se volvió muy exigente con las relaciones interpersonales, algo que algunas veces odia y otras veces ama.

Esta reflexión de la artista caleña llegó después de que vio una foto suya, con uniforme de colegio y con sus amigas de esa época. La imagen la compartió en su Instagram y muchos no la reconocieron.

“Ellas me traen todos esos recuerdos que me hacen sonreír de mi infancia. Aunque sea muy ingrata y nunca les hable, siempre la tengo en mis recuerdos”, escribió Greeicy junto a la posta y luego, sabiendo que ha cambiado mucho, preguntó: “¿Cuál soy yo?”.

Lee También

Muchos no la reconocieron y comentaron que ninguna de las niñas que posa para la foto era la cantante. “¿Ya la identificaron? Yo no”, “ninguna”, fueron algunos de los comentarios de las personas que no la reconocieron.

Otras personas sí la identificaron, pero no estaban tan seguras, como la también actriz Xilena Aycardi, que comentó la publicación. Por ello le preguntaron si es la segunda de izquierda a derecha, como efectivamente es.

Con tan solo un par de horas en línea, la foto de la Greeicy Rendón colegiala tiene más de 180.000 ‘me gusta’ y miles de comentarios.

Así se veía Greeicy Rendón cuando estaba en el colegio