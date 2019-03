View this post on Instagram

Hay muchas maneras de ser Feliz! Más de las que creemos, solo que nosotros somos muy complicados y definitivamente inconformes. Para mi Felicidad por ejemplo, es también, trabajar en lo que de niña soñé , jugar todos los días a ser otra y dejar que los textos cobren vida en mi. Soy Feliz en este momento . Ahora mismo. Aquí donde estoy. Releyendo mi escena. En mi cuento. Ah! Y también creo que la felicidad huele a Café ☕️ ‼️ (La foto fue de verdad casual, me gusto tanto que dije: va pal Wall! Gracias @danielsalgadolara 👍🏼📸) “Feliz Día de la Felicidad” mi gente 😁💋 #ElDonVienedeDios #diainternacionaldelafelicidad