Hoy te honro y te celebro @dcaliz! 5 años a tu lado de los cientos de miles! Porque la relación q hemos logrado construir ya es eterna en el tiempo. Te amo y te agradezco! Te bendigo! Eres un ser absolutamente maravilloso! Tu luz invade cada rincón de quienes tenemos la fortuna de conocerte. Gracias por ser quien eres, gracias por tu generosidad, por tu sabiduría y por tu exquisito acento costeño! Hoy se cumplen 5 años de aprendizajes, de crecimiento, de conexión, de un amor basado en el respeto, la ternura, la admiración y el trabajo diario! Decidí amarte para siempre y aquí sigo soñándome siempre tuyo. Gracias infinitas por este regalo maravilloso de volver a ser papá! Gracias por ser la mejor mamá que #Samuel pudo haber escogido en el mundo mundial! Gracias porque sacó tu nariz y no la mía! Gracias por tu compromiso y tu amor poderoso, inagotable! Gracias mi mamífera favorita! Mi lactante hermosa! Mi guerrera! Te amo! Te amo eterno! Gracias!