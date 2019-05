View this post on Instagram

Cuando me asomé por la ventana una cigüeña me saludó. Me dijo que había escuchado un deseo que vivía en lo más profundo de mi corazón, Nuestros rostros se iluminan con sonrisas llenas de la más pura ilusión, El doctor nos dijo que viene un bebé en camino y en nuestros corazones ya no hay espacio para tanta emoción, gracias @eliana_alzate por llenar mi vida con esta ilusión, desde ya te amamos y te esperamos, tu mamita y tus hermanitos están felices, queríamos que uds las personas que me quieren y me siguen supieran de nuestra felicidad, gracias a Dios, la Virgencita y uds por tanto cariño!!!