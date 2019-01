View this post on Instagram

Yo también tuve pelo, señores, yo también fui flaco: pero asumí con grandeza el viaje de la vida, que consiste en ser exactamente lo contrario: ser gordo y ser calvo, ser prácticamente un cajero de banco. Nada es para siempre: nada. (Salvo esta barriga diseño 2019 que se expande como mis sueños y, como mis sueños, no conoce límites…) #CalvosSinFronteras #HolaSoyDanny #YHadHair #IWasHairy #SheIsMySister #IWasMySister