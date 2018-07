Les contesto acerca de #rosariotijeras ¿Si me arrepiento de haberla interpretado? Nadie se arrepiente de ser valiente ¿Qué me dejó Rosario? Un amor eterno con #medellin y toda su gente maravillosa, con @francorjorge , premios, el más importante haber ido a #PremiosGoya en #España en 2006 y allí conocer al verdadero amor de mi vida… y la chaqueta de la foto ¿Si vi las series de TV? Los primeros capítulos de ambas por chismosear, me gustó mucho más la versión mexicana ¿Por qué no se hizo segunda película? Hubo un intento con el gran cineasta uruguayo Israel Adrián Caetano, pero no sé dió, eso fue en 2008 creo… ¿Que le diría a una actriz joven si le ofrecen un papel así? Que la haga, pero que se asegure inmediatamente después de interpretar una monja, para evitar ser estereotipada y solo le ofrezcan películas de sex simbol, asesina, prostituta, personajes oscuros… (si la película es exitosa) ¿Qué personaje quisiera interpretar? Una madre, una cantante, una escritora, una pintora, una monja, una lisiada, una maestra, una ladrona de bancos, una campesina, una boxeadora, una policía, una política, una abogada, pero más que el personaje me interesa la historia. ¿Mí mejor actuación? La próxima función de #FridaLibre #rosarioforever Los amo! ❤️💕💕💕

