Con la presentación de los aires de puya y son finalizó en la plaza Alfonso López la primera ronda eliminatoria del concurso de Acordeón Profesional, en el que 59 acordeoneros buscan ser los sucesores de Javier Matta Correa.

Son varias las historias que se tejen detrás de cada uno de los competidores que año tras año alistan sus acordeones para concursar por el título de Rey Vallenato, haciendo sacrificios y llegando a ‘Capital mundial del vallenato’ desde varias regiones de Colombia y el exterior, como es el caso del estadounidense Richard Daza Flórez.

Desde Chicago, Estados Unidos, llegó a Valledupar el acordeonero Richard Daza para competir por quinta vez en el concurso de Acordeón Profesional. En el segundo día de competencias interpretó el son ‘Rosita’ de Francisco ‘Pacho’ Rada y la puya de su autoría ‘El norteamericano’, en la que describe su amor por el vallenato.

“Me sentí muy bien, alegre de estar aquí en el Festival disfrutando de esta hermosa cultura, me sentí muy bien con mis acompañantes, tocando de manera segura y ahí estamos metidos en la batalla”, dijo Daza a EL PILÓN.

El joven es hijo de padre colombiano y madre mexicana, pero desde los 12 años empezó a tocar el acordeón y a tomar clases de vallenato tradicional, ya que su papá tenía una agrupación de este género musical en Chicago, Estados Unidos.

“Desde los doce años estoy tocando música vallenata y poco a poco me he venido metiendo en los festivales, y a los 16 empecé a recibir clases de vallenato. Me gusta mucho este género porque mi papá tenía una agrupación de vallenato en Chicago, me gustaba mucho ir a los ensayos y así fue como me fue creciendo el amor por este género”, añadió.

Richard Daza Flórez aseguró que cada experiencia en el Festival de la Leyenda Vallenata le ha servido para fortalecer su rutina e ir mejorando en la digitación del acordeón.

Retando a los acordeoneros ‘nueva ola’, el guajiro Edgardo Bolaño presentó la puya de su autoría ‘Sólo tocan salchipapa’ en la que hace una crítica a sus colegas de la nueva generación por tocar solo “fusiones de vallenato con reguetón” y no explorar la música tradicional vallenata a fondo.

“Es una crítica que hago a mis colegas los acordeoneros jóvenes que no estudian el instrumento. La salchipapa es el vallenato que fusionamos con reguetón, que es comercial, últimamente con letras vacías. No quiere decir que yo no lo toque, pero no me quedo solamente ahí y como dice la puya: ‘Sólo tocan salchipapa, no quieren quemar esa etapa’ y considero que es una etapa que debemos manejarla, pero también tocar música autóctona que nos representa ante el mundo”, expresó.

El tema fue presentado por Bolaño en sus redes sociales hace unas semanas y se hizo tendencia luego de que varios acordeoneros jóvenes le respondieron tocando música autóctona vallenata.

El villanuevero Roberto Carlos ‘RK Kammerer’, acordeonero de La Banda del 5, también va por la corona de Rey Vallenato Profesional, siendo esta su primera participación en el concurso.

“Estoy encantado de volver al Festival Vallenato después de siete años, de niño venía a los concursos y este año decidí presentarme. Invito a todos los jóvenes del acordeón a que se motiven y se presenten en el Festival Vallenato”, dijo Kammerer.

Al finalizar la primera ronda del concurso de Acordeón Profesional, los espectadores y conocedores del folclor vallenato dieron como favoritos al Rey Vallenato 1996 Juan David ‘El Pollito’ Herrera, uno de los más apoyados por el público.

‘El Pollito’ presentó el son ‘Patrimonio Inmaterial’ y la puya ‘Que el pueblo elija al mejor’, ambas canciones de su autoría. Su presentación fue una de las más vistas. El público al escucharlo y verlo tocar lo aplaudía efusivamente y levantaban pañuelos y sombreros coreando que él será el rey este año.

Herrera estuvo acompañado en la guacharaca por su hijo Luis David y en la caja por Jonathan Arrieta.

En la lista de favoritos también figuran Omar Alberto ‘El Zorro’ Hernández y Jaime Luis Campillo.

Este viernes 3 de mayo se desarrollará la segunda ronda eliminatoria. El grupo se reduce a 25 participantes, quienes tocarán en su tercera salida los cuatro aires del folclor vallenato: paseo, merengue, puya y son.

