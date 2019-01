En el video que publicó Unicable en YouTube se puede escuchar cuando Carrillo habla abiertamente de su vida sexual actual: “Tengo récord en mi vida de no tener sexo”, dijo cuando le preguntaron cuánto tiempo llevaba sin acostarse con alguien.

“Tengo un año de no tener sexo”, dijo enseguida, y aclaró que es un tema de convicción propia y no porque haya hecho “una promesa” o algo por el estilo, pues de hecho se la pasa provocando en sus redes sociales.

Y sobre el regreso al ruedo, aseguró que “la próxima que llegue va a ser la madre de mis hijos, la que me va a ser un gran esposo”, pero que para esa primera vez con ella, “le voy a decir que me tenga paciencia y que no tenga grandes expectativas… porque después de un año es como ¡ahh!”.

A continuación, el video en el que se pueden escuchar sus declaraciones: