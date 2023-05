El cantante de música urbana Feid ha emocionado a sus seguidores con el lanzamiento del esperado remix de su exitoso sencillo ’14 de febrero’, y para sorpresa de todos, el artista utilizó una fotografía de Karol G para la portada de esta nueva versión.

La imagen que fue publicada por la cantante paisa en el 2022 con la descripción “que rico que estuvieras aquí”, y que ahora es la portada del nuevo remix sería la confirmación de que Feid y Karol G son pareja.

El sencillo original de ’14 de febrero’ ya había cautivado a sus fanáticos, no obstante, la letra de la canción y la selfie de la artista serian una nueva pista sobre el romance que se viene especulando desde hace varios meses.

Recientemente, la cantante de música urbana fue invitada al escenario de Tiny Desk donde interpretó algunas de sus más exitosas canciones de su reciente álbum ‘Mañana será bonito’, y donde al parecer dejó otra pista sobre su nueva relación amorosa. La ‘Bichota’ vistió un outfit que no pasó desapercibido, pues utilizó una gorra verde que al parecer pertenecía a su posible novio Feid.

Adicionalmente Karol G se mostró con cabello azul y una chaqueta amarilla con negro, al parecer haciendo alusión al carro que le regaló su ex novio Anuel AA, esto en símbolo del cierre de una etapa.

Y es que la paisa no desaprovecho el escenario de Tiny Desk para al parecer enviar una dedicatoria mientras interpretaba su canción Mercurio, donde se puede ver a la cantante hacer alusión a su gorra mientras canta el verso “Yo se la voy a cantar otra vez para que quede claro que es pa’ usted… Quiero decirte algo desde mi cora, bebe yo te amo, no peleemos porque no me perdonas…”