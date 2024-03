Karol G está teniendo un éxito innegable. Sus canciones están ocupando los primeros puestos de las listas más importantes a nivel mundial. A pesar de todo el trabajo que ha hecho a lo largo de su vida, algunos la acusan de estar acudiendo al mismo demonio para lograrlo.

En redes sociales empezó a circular un comentario de una usuaria llamada @delbajoespectro bastante peculiar, sobre la experiencia vivida en uno de los conciertos de la antioqueña:

“Hola, quiero consultar algo y hacer una denuncia pública sobre Karol G. Resulta que fui al concierto de ella, me encontraba en primera fila, y en una de esas vi que Carolina me miró fijamente durante dos segundos. No era cualquier mirada, sino una mirada fea, fúnebre“, empezó contando.

“Yo no le hice caso, hasta que fueron pasando los minutos y de repente veo que mi cartera desapareció (obvio me la robaron) y me hicieron caer feo, tengo un raspón en la pierna color morado, y ahora que lo analizo es culpa de Karol G. La hago responsable por mal de ojo“, afirmó la mujer.

Además de eso, confesó que desde ese día le empezaron a pasar cosas malas y ella analizó la mirada de Karol G y encontró algo maquiavélico, lo que no le parece una coincidencia, sino más bien, la respuesta a lo que le está pasando.

Algunos usuarios la han apoyado y otros, por el contrario, la han criticado y aseguran que la mujer debe tener algún problema mental. De hecho, ella misma escribió en su biografía que sufre de esquizofrenia.

Lo cierto es que, según la usuaria relata, se realizó un tipo de limpieza con una bruja blanca para levantar el supuesto mal de ojo que la colombiana le hizo.

