Colombia en comentarios, ahí la esencia de la sociedad que conforma este país y las respuestas al porqué Colombia JAMÁS va a ser un país distinto al de hoy, es más, puede ser peor.

No me pidan fe, no hay manera de que la tenga. https://t.co/m1L0NSwTqT

— Alexis Play (@yosoyalexisplay) March 4, 2023