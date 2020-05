green

En medio de sus declaraciones al informativo mexicano, el maquillista comentó que su romance con Christian terminó muy mal, pues al querer aclarar algunos problemas de su relación, el actor terminó golpeándolo.

“Me dijo que estaba loco, que estaba borracho, por lo que exploté y comencé a gritarle. Ahí, Christian me empezó a grabar. Se puso agresivo y, ante esto, yo le dije que era la última vez que me maltrataba, que ahora sí me iba a ir, pero me golpeó en la cabeza con una botella de tequila“, explicó el hombre a la revista.

Según lo dicho por Kemper, el golpe fue tan fuerte que cayó desmayado y al despertar se dio cuenta que ya estaba en su cama; al notarlo consciente, Chávez le habría hecho creer que se cayó y por eso se lastimó, pero él tenía claro qué pasó.

Por la cantidad de sangre que estaba perdiendo, el maquillista terminó en un centro médico y requirió puntos para cerrar las heridas. El pasado 26 de abril Maico aprovechó que “Christian había estado fumando marihuana” y que estaba dormido para abandonar la residencia que compartían.

Esta es la portada del impreso:

Ante las acusaciones, que se volvieron tendencia en el país azteca, el artista aseguró en un comunicado emitido por su oficina de prensa que las acusaciones son falsas y que está “tranquilo y enfocado”; además, agregó que el caso ya está en manos de sus abogados.

Aquí, el documento: