La especulación arrancó por una fotografía de Halloween en la que Andreína aparece con sus dos hijos con el futbolista Fredy Guarín, la exprotagonista de novela Katerine Peláez y otra persona.

Una seguidora consideró que a la exesposa del jugador se le veía barriguita en esa toma y escribió: “Andreina parece en embarazo jeje linda”.

Inicialmente, el tema no tomó mayor vuelo hasta que algunos medios y cuentas de chismes sobre farándula nacional replicaron lo dicho por la fan.

No obstante, luego la especulación se fue callando con otra foto de Andreina —que no ha hablado del tema—, pero ya no luciendo un buzo ancho, sino un short ajustado hasta la cintura y una ombliguera.

Ahí otro fanático desmintió a quien dijo que la ex de Guarín estaba esperando bebé, y señaló: “No está embarazada nuncaaa. Mamacita divina”.

A eso se unieron otros usuarios que empezaron a elogiar a Andreina por su cuerpazo, como se puede leer en los comentarios de la toma y de los cuales mostramos algunos después de las dos mencionadas fotografías.