La banda de Steven Tyler y Joe Perry será reconocida en la categoría de grabación y su estrella, la 2.657 del Paseo de la Fama, quedará en el 6752 del Hollywood Boulevard, reseña Billboard.

“Aerosmith es una de las mejores bandas de rock del mundo y esperamos que muchos fanáticos se vuelvan ‘locos’ de emoción”, dijo Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama, jugando con el título del clásico ‘Crazy’.

El artículo continúa abajo

A su vez, la organización de Paseo de la Fama invitó a los seguidores de la banda a “‘caminar este camino’ el próximo 14 de febrero”, evocando otra de las canciones emblemáticas de Aerosmith, ‘Walk this Way’.

“Walk this way” to the Hollywood Walk of Fame when @Aerosmith is honored with their star on February 14th! pic.twitter.com/Jr8zIETFOo

— Walk of Fame (@WalkofFameStar) February 6, 2019