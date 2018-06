Prince murió el 21 de abril de 2016, a los 57 años, de una sobredosis involuntaria con fuertes medicamentos contra el dolor, dejando atrás una gran cantidad de grabaciones que había conservado sin ningún proyecto específico de difusión.

Su casa disquera Warner Bros, con la que él estuvo mucho tiempo en conflicto antes de alcanzar un acuerdo poco antes de su muerte, anunció el jueves que el 21 de septiembre lanzará un nuevo álbum compuesto de canciones grabadas en 1983, en la casa del cantante en Minnesota.

El artículo continúa abajo

En este álbum titulado ‘Piano y micrófono 1983’, el guitarrista canta mientras toca el piano sin acompañamiento, en un estilo minimalista que había elegido para la última gira antes de su muerte.

Las canciones van de una versión de su éxito ‘Purple Rain’ al título inédito ‘Cold Coffee and Cocaine’.

En el título divulgado el jueves en una primicia, ‘Mary Do not You Weep’, Prince retoma de una manera muy personal el famoso tono “espiritual” del repertorio afroamericano, ya interpretado por artistas tan diversos como Aretha Franklin o Bruce Springsteen.

El año pasado, Warner volvió a publicar el álbum clásico ‘Purple Rain’, lanzado en 1984, acompañado de 11 temas inéditos. Y en abril fue lanzada su versión de ‘Nothing Compares 2 U’, una canción escrita por él antes de convertirse en un éxito interpretado por Sinead O’Connor.

AFP