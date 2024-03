‘Epa Colombia’ hizo el ‘baby shower’ de la bebé que espera y, basándose en que era una meta que tenía por cumplir hace muchos años, tiró la casa por la ventana.

Daphne Samara será el nombre de su primogénita, según indicó la creadora de contenido. Es por esto que la celebración contó con muchas mariposas y arreglos color pastel.

Cabe resaltar que el evento de la polémica influenciadora tuvo una piñata llena de dinero, aparte del show musical de Jhonny Rivera e incluso contó con varias personalidades de la farándula colombiana.

En medio del baby shower, ‘Epa Colombia’, quien todo el tiempo estuvo acompañada por su esposa, manifestó: “Nos sentimos agradecidas con Dios por esta bendición tan grande. No hay nada más lindo que traer hijos deseados al mundo”.

Daneidy Barrera Rojas, quien tuvo susto en el embarazo, compartió un video en las redes sociales en el que se logra observar la decoración y partes de la fiesta, la cual se realizó en un recinto con zonas verdes y un amplio balcón.

La también empresaria, aprovechó el especial momento para enviar un mensaje de inclusión y respeto hacia las parejas homosexuales:

“Cuando uno ama, no importa la edad, no importa el sexo, no importa nada. Solamente Dios puede juzgarnos”, dijo.