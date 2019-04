En una jocosa entrevista con ‘La Tele Letal’, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Jimmy Gutiérrez se refirió a las mujeres y al trato que se les debe dar.

Sobre el tema, Santiago Moure le preguntó: “¿Cuál es el tipo de mujer que a Jimmy Gutiérrez lo pone a soñar mientras está acostado, contemplándose esa barriga todo lleno, después de almorzar?”.

Ante esto, el cantante de música popular dijo que hay varios tipos de mujeres: “Sea de la estatura que sea, sea el color que sea. No hay mujer fea, hay mujer que escogió mal marido”.

Además, afirmó que a las mujeres hay que tenerlas bien administradas. “Bien administradita, bien querida, consentirla mucho e invertirle”, agregó.

Ante esa respuesta, Moure continuó con el tema y le preguntó: “¿y usted prefiere que la mujer, mientras esté en la casa, esté vestida o simplemente como dios la trajo al mundo?”.

La respuesta de Gutiérrez fue:

“Pues la verdad… hay algo fuerte que voy a decir: la mujer en la casa no es permitido que use interior. Estamos hablando de consentirla y a la mujer no solamente se le consiente en la cama, también haciendo oficio, viéndola que está cocinando, viéndola que está en el lavadero, viéndola que está limpiando el sofá”.