En una entrevista con ‘Lo sé todo’, la presentadora explicó que fue en el país vecino donde fue acosada sexualmente, pues en su medio “siempre está la persona que te pide algo a cambio o te crea ilusiones”.

“Tuve una experiencia en Venezuela, yo inicié allá. Fue con el representante de una marca muy conocida a nivel internacional. Yo era una chica de 19 años, me llenó de ilusiones, me llenó de todo, iba a ser la imagen para esa marca. Cuando llegó el momento de brillar y de salir me dijo que cómo era con él, hasta ahí llegó toda la ilusión”, recordó Castro.

A post shared by CLAUDIA CASTRO (@claucastro91) on Oct 19, 2018 at 3:01pm PDT

View this post on Instagram

El artículo continúa abajo

La modelo, que participó en ‘Colombia’s Next Top Model’, comentó que el hombre tenía como 60 años y que fácilmente podría ser su abuelo. Además, explicó que cuando ella le dio la negativa a sus insinuaciones él la abandonó:

“Me sentí mal, desprotegida, yo vivía en Maracaí y yo estaba haciendo campañas con él en Caracas y me dejó tirada, ni siquiera me dio para los pasajes, no me dio para nada”, concluyó Castro.