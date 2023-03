La Descarga es uno de los realitys más emocionantes de la televisión colombiana. El programa cautiva todas las noches a los espectadores con las voces de los participantes del concurso y de los jurados del mismo.

El programa se ha caracterizado por la agudeza musical que tienen los participantes y diariamente, pasan varios concursantes al escenario para ser juzgados ante Maia, Santiago Cruz, Gusi y Marbelle, los jueces de esta edición.

También, gracias al formato en el que además de cantar es necesario que los involucrados convivan entre sí, es posible ver un poco de drama en el interior de la producción. Sin embargo, en varias ocasiones los infortunios del programa han pasado del campamento musical al escenario.

Por ejemplo, en el capítulo del pasado 6 de marzo la tensión que estuvo presente en el escenario dejó en shock a varios televidentes.

Los participantes del equipo de Gusi fueron los encargados de darle un poco de picante al programa. El Puma, Breiner y el mismo Gusi, fueron los protagonistas de la noche al desbordar emociones en el escenario.

Primero, El Puma pasó a la tarima a interpretar Vivo en el limbo del fallecido Kaleth Morales y aunque ha sido uno de los concursantes más elogiados, su presentación en esta ocasión no fue la mejor e incluso, terminó equivocándose en varias ocasiones.

“Hoy no estuve arriba, yo soy de los que cuando tropiezo, cometo un error, me excuso. Ha habido momentos de la convivencia que no han estado tan chéveres y eso me tiene desconcentrado. Estoy bastante agotado”, dijo.