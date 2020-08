green

‘La noche pinta buena’ o al menos eso es lo que prometen Pacific Broders, Gente de Zona y Carlos Vives, con esta canción los artistas trajeron “fruta fresca” y esos sonidos sabrosos que salen en las pruebas de ADN de cualquier latino.

El estado de cuarentena ha hecho que Mau y Ricky refresquen sus ‘beats’, como quedó demostrado en ‘Papás’, una canción urbana que tiene toques pegajosos y una lírica descarada, que nace justo de la experiencia que puede vivir cualquier ser humano con sus suegros.

Como si el talento y derroche de sensualidad de Dua Lipa no fueran lo suficientemente explosivos, la artista juntó su voz con la de Madonna y Missy Elliott en ‘Levitating’, que es la celebración de la unión del house de los 90 y el pop del 2020.

Pitizion, que tuvo una actuación impecable en los Premios Juventud y ha sido tendencia durante varias semanas en TikTok, invitó a Kenia Os y Nicole Zignago para refrescar a ‘Ella’, un sencillo con el que se catapultó como la nueva promesa femenina del género urbano.

Los integrantes de Camila sacaron su ‘Bandera blanca’ y le cantaron a ese momento en donde la lucha ya fue suficiente, cuando llega la rendición y no “queda más que un millón de abismos”; el siguiente paso será decir adiós.

Los integrantes de Golpe a Golpe confesaron qué fue lo que encontraron ‘En la oscuridad’, su primera colaboración musical luego de 8 años, para esta invitaron a Mackie. En la pieza prima el dance hall, por lo tanto, erotismo y sensualidad son sus principales componentes.

Justin Quiles se inspiró en los ‘Jeans’ de su chica para componer este reguetón, en el que habló de pantalones apretados, deshacerse de prendas, marcar territorio e hizo varias sugerencias de todo lo que puede hacer en la intimidad.

Como ya lo había anunciado hace semanas, Andy Rivera grabó una nueva versión de ‘La oficial’ junto a Zion & Lennox; cabe mencionar que fue el primer integrante del dúo quien viajó a Medellín para grabar el video junto al colombiano.

Miley Cyrus ‘is back’, y lo dejó claro con el lanzamiento de ‘Midnight sky’, tema con el que no solo muestra otro de sus matices, sino que desnudó un ‘look’ atrevido, con el que llevó a sus seguidores a la época de ‘Wrecking ball’.

Si ‘XX’ ya era una canción perfecta para bailar, ahora lo será más, pues Feid hizo su ‘remix’ junto a Dalmata, uno de los artistas urbanos provenientes de Puerto Rico con más recorrido artístico.

Las raíces a las que volvió Reik están cada vez más grandes y fuertes, así quedó demostrado en ‘Con la falta que me haces’, el emotivo tercer capítulo de su EP visual, en el que también nacieron composiciones como ‘Lo mejor ya va a venir’ y ‘Pero te conocí’.

‘Me haces falta’ fue el estreno con el que sorprendió Fonseca, quien invitó a Llane y Andrés Cepeda para darle versatilidad y frescura a los sonidos de esta canción que, como es costumbre, es un vaivén entre amor y dolor. “Tenías razón, que me pudo el amor, que me muero sin vos, que sin ti no soy nada”, dice uno de sus estribillos.

El mexicano Carlos Rivera sigue dándole forma a su trabajo ‘Si fuera mía’, una pieza musical de la que se desprende ‘Por tu amor’, un clásico de Alacranes Musical del que se apropió y con el que aprovechó para desnudar su talento interpretativo.

A punta de ‘flow’ y con un piano, Dylan Fuentes sigue abriéndose espacio en la industria urbana; en esta ocasión, llegó con ‘Mente’, una canción romántica para la que invitó a Tainy y los hermanos Mau y Ricky.

Sam Smith llevó a sus seguidores a dar un paseo por el desierto de su alma y allí todos fueron espectadores de ‘My oasis’, canción para la que lo acompañó Burna Boy. Su huella es inconfundible.

El cantante chileno Mati Gómez estrenó ‘Hola má’, su segundo sencillo bajo el sello La Industria Inc. Con esta pieza musical, el artista le imprimió al sonido urbano una letra romántica, con la que pretende llevar a sus conquistas a cerrar los ojos y dejarse llevar.

Yoki Barrios y El Barragán (Juan Pablo) crearon un rap que muestra la realidad que se vive mientras una persona se encamina hacia los sueños: esfuerzo, trabajo, adversidades, pasión y el placer de respirar en la cima.

Luego del éxito que obtuvieron con ‘Anaranjado’, Jowel y Randy demostraron que siguen ‘Perriando’, reguetón que se desprende de su disco ‘Viva el perreo’, en el que hay colaboraciones con artistas como Don Omar, De La Ghetto y Miky Woodz.

La increíble y talentosa Alicia Keys supo cómo transportar a sus seguidores a los icónicos 80, época que trajo de regreso con el video de ‘So done’; allí colaboró junto a Khalid.

El argentino Santiago Elías Mercado, más conocido como Sael, demostró que el mate y el reguetón puede hacer una mezcla explosiva y no solo para el oído sino para los amantes del baile, pues será inevitable no hacerlo cuando escuche ‘Pase lo que pase’.

Ingrid Contreras recopiló sus ‘covers’ favoritos y se apropió de sus letras con gran soltura. Después del éxito de ‘Fue lo mejor’, la artista demostró que está comprometida con rescatar su herencia musical y traer de regreso ese sentir que enamoró a varias generaciones.

¿Le hacía falta Cardi B? La rapera está de regreso y trajo como refuerzo a Megan Three Stallion, con quien le dio vida a ‘WAP’, en el que se escuchan sonidos del hip hop clásico. Para el video invitó a personajes como Kylie Jenner, Normani y Rosalía.

El cantante popular Luis Alfonso sigue seduciendo a sus seguidores con su capacidad vocal, como lo dejó claro con ‘Esta noche’, una canción que trae de regreso los sonidos rancheros que nacieron con Vicente Fernández y Antonio Aguilar.

Reynell tiene claro que el amor ‘Duele’ y más cuando se agotaron los sentimientos; el video oficial del estreno ya se encuentra disponible en YouTube y fue filmado en Barranquilla, bajo todas las normas de bioseguridad requeridas por el Gobierno.

Víctor Cárdenas, el ‘rey de la guaracha’ sabe que la cuarentena se pasa mejor con un poco de música y fiesta, aunque sea en casa. El artista invitó a Luciana para demostrar que todos la pueden pasar ‘Chingon’: liberando su cuerpo y entregándolo al baile.

Luego de generar controversia por su colaboración junto a Sebastián Yatra, con quien especulan tiene un romance, Danna Paola trajo de regreso los sonidos de ‘Lonely’ y los mezcló con ‘Nada’, sencillo para el que la acompañaron Cali y el Dandee.

La cantante bogotana Maite debuta de forma oficial con ‘Tarde’, sencillo en el que fusionó el pop con un poco de R&B y funk. La letra fue escrita por ella misma y con esta se exorcizo todo el dolor y la frustración que sentía.

‘Encerrados pero enfiestados’ es la recopilación de éxitos que grabó totalmente en vivo Carin León, cantante de música regional mexicana, quien incluyó en esta pieza 15 canciones tipo ‘cover’ y 3 inétidas.

El amor está en el aire o eso fue lo que quisieron decir los integrantes de Banda MS, la agrupación de música regional mexicana, quienes le apostaron ‘A lo mejor que me paso’ y demostraron que se puede seguir dejando huella en la industria cantando con el corazón.

‘Me da igual’ es lo nuevo de Surcos, una canción que lleva a quien la escucha a navegar por los sentimientos más crudos que puede tener una persona: dolor, ansiedad, aceptación y liberación.

El puertorriqueño Leebrian presentó ‘Tren Thomas’, un rap para el que complementó sus fraseos con los de Eladio Carrion; el sencillo fue producido por Faraón y el video oficial se realizó en Miami.