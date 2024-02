Considerada como una de las sagas más importantes de la historia del cine, ‘Harry Potter’ tiene fanáticos en todo el mundo. Luego de ocho películas grabadas, quedaron varias locaciones que se convirtieron en algo icónico o muy representativo y una de ellas es la casa de sus tíos, los Dursley.

Cuando Harry se quedó sin papás, fue criado con su malvada tía, quien, al lado de su esposo e hijo, le hicieron la vida imposible los primeros años de existencia.

Allí fue donde se vio la habitación de Harry, que quedaba debajo de las escaleras. Otra escena icónica que se grabó en dicho espacio fue el momento en el que llegó Ron en el carro volador para rescatarlo de su cárcel.

Si bien la casa fue escenario en diferentes momentos a lo largo de la historia, la casa física solo se utilizó en la primera entrega. De resto, fue reconstruida en un set de grabación debido a su costo más económico.

Queda en el número 12 de la calle Picket Post Close, en la ciudad de Bracknell, 50 kilómetros al oeste de Londres.

Para los fanáticos, es un lugar icónico, pero para los dueños de la casa ha sido toda una pesadilla, pues algunos llegan buscando la mejor foto y hasta han tenido que correr sus carros para que ellos tengan espacio.

