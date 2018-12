Sin embargo, Giraldo ahora vive con el productor Mauricio Fonnegra y tiene dos hijos: Adrián y Damián. Por esto, en una entrevista con el programa ‘La Red’ le preguntaron qué piensa hacer cuando sus pequeños le hablen sobre su orientación sexual.

“Me tocará sentarme a hablar con ellos. La vida es como es, no hay nada qué cambiar […] No tengo nada que maquillarle a mi vida, es tan transparente como yo lo he sido desde que nacieron”, explicó la artista.