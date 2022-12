Aunque venía con problemas de salud, ninguno de los asistentes imaginó que estaban disfrutando del último concierto del cantante vallenato Diomedes Díaz.

Aquel 21 de diciembre de 2013, luego de bajarse de la tarima de la discoteca Trucupey de Barranquilla, no volvería a presentarse en un escenario y al siguiente día se confirmaría su fallecimiento.

Álvaro López, quien fue su acordeonista en esta etapa artística, recordó, un año después (2014) lo que sucedió ese día. En aquel entonces relató:

“A las 2:15 de la madrugada del sábado, cuando terminamos la actuación en Trucupey, él se despidió de los asistentes: ‘adiós, adiós’, les dijo, y comenzamos a retirarnos de la tarima. Pero de repente regresó y dijo: ‘Ahora no me voy, vamos a tocar otro tema’”.

Posteriormente, según la versión de López, dijo unas palabras que dejaban mucho que pensar, pero que no les prestaron atención. “Vamos a tocar otro tema pa’ unos que están en el cielo y otros que están en la tierra, con cariño, porque algún día va uno al cielo y no se sabe si este es mi último toque”, expresó Diomedes frente al público.

El concierto terminó y Álvaro confesó que al ‘Cacique’ no le gustó mucho su presentación en Trucupey, “la consideró como mala, pero no me dijo el porqué”, manifestó.

El acordeonero recuerda que ese día ‘Diome’, quien estaba vestido con una camisa ‘animal print’, curiosamente, habló de la muerte más que de costumbre.

‘El Cacique de La Junta’ se despidió con canciones como ‘La reina’ y ‘La plata’, composiciones que hoy en día completan millones de reproducciones en YouTube.

Cabe recordar que Diomedes falleció el 22 de diciembre de 2013, es decir, al día siguiente de la presentación en la discoteca de Barranquilla.