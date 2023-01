Diego Cadavid, recordado por sus participaciones en importantes producciones nacionales e internacionales como: ‘Padres e hijos’, ‘Yo soy Betty, la fea’, ‘El cartel de los sapos’, ‘Nicky Jam: El ganador’, y más reciente, ‘Primate’, reveló algunas anécdotas de su vida, demostrando que, a veces, la realidad puede superar la ficción.

El artista, que también se desempeña como músico y fotógrafo, contó en una entrevista para el medio digital Kienyke.com, lo difícil que fue su infancia cuando debió enfrentar el abandono, además de vivir en ambientes hostiles.

Asimismo, Cadavid aseguró que su personalidad solitaria y alejada se debe, precisamente, a lo experimentado en su niñez.

El actor paisa relató que el divorcio de sus padres y el cambio de ciudad, de Medellín a Bogotá, lo afectó fuertemente, tanto, que aún trata de manejar ciertos traumas con ayuda de profesionales.

Es así como el Cadavid se crió por un tiempo con su abuela y tíos. Sin embargo, la tranquilidad que sentía al lado de sus familiares no duró mucho, ya que sus papás decidieron trasladarlo a Bogotá, donde experimentó un verdadero “caos”.

El artista tenía 12 años cuando llegó a vivir a capital colombiana, específicamente, en uno de los lugares más populares y peligrosos: el centro.

“Yo venía de Medellín de un ambiente muy tranquilo de vivir en el barrio, de casas de amigos, de vivir todo eso, de estar con mi abuela, a llegar al caos de mi papá y mi mamá que se estaban divorciando. Llegué al centro de Bogotá y me fui a vivir en la 22 con octava, que es como detrás del Jorge Eliecer Gaitán. La situación de plata estaba muy difícil también”, recordó.

“Fue un trauma vivir en el centro, donde no podía salir, no me podía mover, porque si bajaba me atracaban. Mis vecinos eran ladrones y prostitutas, entonces, claramente, no me dejaban salir a ningún lado, por eso tuve una infancia muy solitaria”, expresó el actor.