El rey vallenato Ómar Geles será una de las figuras que hará parte de una colección de estatuas en cera que representarán a los más influyentes músicos y compositores del folclor, las cuales serán exhibidas en el Museo del Vallenato, uno de los principales atractivos del Centro Cultural de la Música Vallenata (CCMV).

Geles ha sido Rey Vallenato en diferentes categorías, ha ganado innumerables festivales y es un fecundo compositor que desde 1986 hasta 2023 no ha dejado de componer. También ha tenido la capacidad de ubicar en los primeros lugares de los listados musicales dentro y fuera del país y en el último tiempo ha apoyado a las nuevas generaciones del canto y, además, es intérprete. “Una figura trascendente del folclor vallenato, tiene sobrados méritos y nosotros tenemos suficientes razones para rendirle un homenaje y un reconocimiento”, destacó Sergio López, director del CCMV.

Sin embargo, hay un episodio relacionado con Omar Geles dentro del folclor vallenato que no tiene que ver con su capacidad a la hora de digitar ni con alguna letra de sus composiciones.

Se trata de aquella vez que, en plena plaza Alfonso López de Valledupar, protagonizó una polémica nada más y nada menos que junto a Diomedes Díaz.

El hecho ocurrió en 2005 durante un concierto del ‘Cacique’, cuando el cantante le pidió al entonces acordeonero que subiera al escenario a interpretar el tema ‘No puedo vivir sin ti’, de la autoría de Geles, que fue incluido en el álbum ‘De nuevo con mi gente’, que Diomedes sacó al mercado en 2004.

En una entrevista de 2021 el cantautor recordó la anécdota: “Diomedes me mandó a tocar el acordeón en ese concierto allá en Valledupar. Siempre he tenido ese episodio en mi corazón porque yo soy admirador número 1 de Diomedes Díaz”.

En las imágenes que quedaron para la historia se puede observar a Omar Geles decir: “Yo en ese tono de Diomedes Díaz no canto, imposible que un acordeonero tenga esa garganta ni semejanza…”.

No obstante, en medio de la presentación y cuando Geles saludaba a varios de los presentes, reapareció Diomedes en tarima para expresarle las palabras que quedaron para la posteridad: “Toque el acordeón, toque el acordeón”.

Esta humillación, generó molestias en el acordeonero, quien le reclamaba al ‘Cacique’: “Usted me mandó a cantar y no me calle ahora…”.

Pero Diomedes, fiel a su estilo, le repetía: “Toque el acordeón”. Y agregó: “Acá el que tiene que cantar soy yo, ojo a la lengua vallenata que es jodida”.

Este episodio fue viralizado en todas las redes sociales al punto que la frase “toque el acordeón” hoy es utilizada en la región para indicarle a alguien que se dedique a realizar lo que mejor sabe hacer.

No obstante, para Omar Geles aquella polémica quedó saldada, tanto que en 2021 lanzó el tema ‘Toque el acordeón’, junto a Rolando Ochoa, en homenaje a Diomedes Díaz y donde recuerda ese momento de hace 18 años.

Diomedes Díaz le grabó a Omar Geles variedad de éxitos musicales como ‘No intentes’, ‘La falla fue tuya’, ‘No puedo vivir sin ti’, ‘Pueda ser que no me extrañes’, ‘Con mucho gusto’ y ‘Qué vaina tan difícil’, incluida en la última producción de ‘El Cacique’.