Todo inició hace un mes cuando Nelson Peltz, el empresario e inversor multimillonario estadounidense, padre de la recién casada, demandó a las organizadoras de la boda, Nicole Braghin y Arianna Grijalba, de la marca Plan Design Events, exigiendo la devolución de 145.000 euros que pagó como anticipo, según él porque “su labor no estuvo a la altura de las expectativas”. Ellas contrademandaron y no dejaron muy bien paradas a las familias de los jóvenes esposos.

Casi cancelan la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

Por el contrario, según las demandadas, el hijo mayor de los Beckham no se involucró mucho en las decisiones, solo se mostró interesado por los temas de seguridad y de comida. La situación habría estado tan grave que el empresario estuvo a nada de cancelar la boda, “Claudia le rogó que no lo hiciera pues destruiría la carrera de su hija”, contaron las organizadoras. Por su parte, Nelson Peltz publicó un comunicado donde señala que la demanda está “repleta de inexactitudes y que sus quejas no tiene base”.