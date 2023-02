Justo después de que Jair Santrich terminara su presentación se vivió uno de los momentos más emotivos del capítulo de este lunes en ‘La Descarga’.

Al interpretar ‘No me sé rajar’, de Vicente Fernández, el concursante barranquillero experimento diferentes sentimientos que le hicieron recordar una promesa que le hizo a su hija hace un tiempo.

“Esta canción dice que no hay que rajarse y ese es el ejemplo que le quiero dar a mi bebé porque ella está siguiendo mis pasos”, dijo Santrich.

Maía recibió regalo de Jair Santrich en ‘La Descarga’

Su presentación, que para los jurados fue una de las mejores de su equipo, quiso dedicársela a dos personas en especial.

“Precisamente hoy quise dedicarle esta canción a dos personas: primero a mi hija, que me puse su nombre en mi mano, y a ti, Maía, porque en la primera charla que tuvimos abriste tu corazón y me motivaste”, dijo el participante.

Acto seguido, Santrich le regaló a Maía un arete que le había dado su hija y le hizo una promesa que dijo querer cumplir a cabalidad.

“Este arete no es de luto ni de moda, es de una promesa que le hice a mi hija hace muchos años, y tú me diste un motor muy grande, así que hoy quiero hacer algo… quiero prometer que no te voy a fallar nunca y que voy a dar el máximo porque me devolviste la confianza”, mencionó el cantante, mientras le ofrecía el arete de su hija.

Maía, conmovida y sin creer lo que estaba viendo, le dijo con voz quebrada que se prometiera él mismo a no volver a dudar de él.