Stephanie Coymat, ‘La Titi’, estuvo en el programa de Caracol Televisión hace más de 10 años cuando fue llamado ‘La Lucha de las Regiones, La Revancha’. Llegó hasta la fusión y fue bastante destacada.

Con el éxito que está teniendo el ‘Desafío The Box’, El Heraldo entrevistó a ‘Titi’ y ella contó cómo fue su experiencia en el ‘reality’.

Según el diario barranquillero, a pesar de que llegó a ser considerada “la tercera mejor bicicrosista del mundo” —incluso hay quienes la llaman ‘la Mariana Pajón de la época’— ella es más recordada por su participación en el formato del canal colombiano.

Entre risas, ella dice que “lo más triste” es que la reconocen más por salir en el ‘reality’ que por sus títulos en el BMX.

Tiene dos hijas (17 y 13 años) y un niño (7 años) y cuenta que cuando salen a la calle y la reconocen ellas se asombran y dicen que es famosa.

Sobre cómo llegó al programa, contó que sus amigas le insistían, pero ella no quería dejar a su familia. Sin embargo, en su esposo y en su mamá encontró la ayuda que necesitaba.

“Me apoyaron y me decían que me metiera. Él me dijo que él se hacía cargo de los niños solo, que eso era un momentico. Ese empujón me ayudó, me inscribí y quedé”.