Justo cuando los 6 competidores de Alpha pensaban que estaban a pocos metros de conseguir un nuevo triunfo en el ‘Desafío the box’, el juez del programa les anunció que debían devolverse y repetir un obstáculo que les costó mucho sobrepasar.

Se trata de una rampa inclinada que debían escalar todos los competidores (que estaban sujetados entre sí por medio de una cadena) para posteriormente lanzarse por un lado en específico.

Qué error cometió Alpha en el ‘Desafío’

Cuatro de los seis integrantes de Alpha ya habían pasado el obstáculo y solo faltaban por hacerlo ‘Rapelo’ y ‘Aleja’. No obstante, un movimiento brusco de Bogdan hizo que ‘Aleja’ cayera por el lado incorrecto y fue allí cuando intervino el juez.

—No, no, no, no. ‘Aleja’ cayó por el lado— dijo el supervisor de la prueba.

—No, ella cayó bien— afirmó Bogdan.

—No. ¡Se devuelven!— gritó el juez, muy molesto.

Acá. el momento del error:

La producción repitió la escena y evidentemente se vio que una parte del cuerpo de ‘Aleja’ cayó por el lado incorrecto, por lo que tuvieron que repetir el obstáculo.

Esto les quitó la ventaja que habían logrado en la prueba y les permitió a Gamma y Beta sobrepasarlos rápidamente.

Al final, Gamma —que durante todo el reto fue de último— terminó como el equipo vencedor y Beta fue segundo. Como la prueba era de servicios, Gamma se quedó con todos pese a estar en playa baja, mientras que Beta escogió el pago del arriendo.