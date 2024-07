Una vez más, Juan Manuel Geles, representante legal de la agrupación ‘Los Diablitos’, creada por su hermano Ómar Geles hace más de 30 años, denunció que un hombre identificado como Plutarco Manuel Urrutia “utiliza de manera ilegal” la marca del grupo vallenato para realizar presentaciones musicales en Colombia y el exterior con otros artistas.

(Vea también: Extraña (y hermosa) visita que recibió la tumba de Ómar Geles en Valledupar: “Da vueltas”)

En diálogo con El Pilón, aliado de Pulzo, y a través de sus redes sociales, Geles señaló que Urrutia ha enviado comunicados de prensa a empresarios tratándolo de estafador para lograr de esa manera que no los contraten y pierdan su credibilidad.

“Este individuo se está creyendo tanto el cuento que es el dueño de nuestra agrupación, que le ha estado enviando comunicados a los empresarios que no nos contratan diciendo que yo soy el que los estoy estafando y no él”, dijo.

Lee también: ¿Estafadores? Agrupación vallenata estaría usando la marca de Los Diablitos

Al mismo tiempo, aseguró que está “profanando la memoria de su hermano Ómar Geles”, quien falleció el 21 de mayo de 2024, al utilizar su imagen en la publicidad para promocionar los conciertos en el exterior.

Además, publicó un chat, al parecer, de Urrutia, en el que afirma que su “guerra” es contra él, por lo que el manager expresó sentir temor por su seguridad.

Tras la muerte del cantautor Ómar Geles, Juan Manuel Geles y Plutarco Urrutia acordaron trabajar juntos luego de que este le reconociera que estaba haciendo uso de la marca de manera ilegal. Asimismo, que lo llamó para pedirle una cotización de un concierto en el interior del país, pero decidió seguir trabajando por su lado.

“Le hice una propuesta amigable para que trabajara conmigo legalmente y por cada contrato que consiguiera le pagaba una comisión buena… Me dice que a raíz de lo que le pasó al maestro Ómar eso le tocó el corazón y por primera vez en la vida me reconoció que estaba haciendo ilegal. En una muestra de buena fe me llamó para que le pasara una cotización en el interior del país, le dije que sí, que la pasáramos a nombre mío como representante legal y él como Brookings de Los Diablitos y prometió que tocaba hasta el 30 de junio, pero no cumplió”, contó Geles.