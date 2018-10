En las imágenes se observa cómo el actor, que interpretó a Ross Geller en la popular comedia, se viste igual que el sospechoso y simula robarse las bebidas en un supermercado de Nueva York.

La foto del delincuente fue publicada por la policía de Blackpool el martes 22 de octubre.

El parecido del ladrón y el actor generó una gran reacción en las redes sociales, al punto de lograr más de 64 mil reacciones en Facebook y cerca de 170 mil comentarios, informó el portal La Prensa Gráfica.

“Policías, les juro que no fui yo. Como pueden ver, estaba en Nueva York. Para la policía de Blackpool, buena suerte con la investigación“, comentó Schwimmer en su cuenta de Twitter.

El video de la parodia de Schwimmer ya tiene 167.271 ‘Retweets’ y 561.994 ‘Me gusta’.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR

— schwim (@DavidSchwimmer) October 24, 2018