El video sobre su reacción fue tendencia el fin de semana y este lunes, pues se ve cómo la policía termina escoltándolo lejos del mostrador donde se encontraba tratando de hacer el ‘check-in’.

“En modo alguno quise omitir los protocolos establecidos para la seguridad de los aeropuertos del país”, señaló el cantante.

Pese a la escena, lo más cercano a una disculpa fue cuando dijo que su reacción se debió a que esto implicaría incumplir con su agenda:

“Como humano reaccioné a la negativa de los funcionarios en no dejarme abordar el vuelo programado. Mi agenda de trabajo no me lo permite por tener que cumplir otros compromisos”