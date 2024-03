Daniel Arenas está preocupándose por su salud y su belleza física, por eso compartió en sus redes sociales el procedimiento que al que se está sometiendo. Arenas no solo se ha destacado por su talento ante la cámara como actor, sino también por su belleza física, por lo que es natural que sea un hombre que trata de cuidarse tanto física como mentalmente.

(Vea también: Daniela Álvarez cumplió otro sueño y no dudó en publicarlo: “El propósito de mi existir”)

Además de su trabajo en televisión, Arenas es el novio de Daniela Álvarez, la exreina barranquillera, considerada una de las más hermosas de Colombia.

A través de las redes sociales, Arenas compartió un video mostrando el lugar en donde se haría algunos masajes reductores, procedimientos no invasivos que le ayudarían a mejorar su físico, a manos de Valentina, la profesional del sitio.

“Estoy empezando a accionar para mejorar mi salud. Yo le dije a Valentina que no quería nada invasivo y que no sintiera mucho dolor, que no me dejara muchos morados tampoco”, afirmó el actor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Famosos_Colombia (@famosos_col5)

(Vea también: Como pasar de Caracol a RCN: excompañera de Daniel Arenas sorprendió con su nuevo trabajo)

Ante esto, la persona encargada afirmó que lo que le harían sería un drenaje linfático: “para drenar la retención de líquidos y masajes reductores con metaloterapia para evitar los morados. También estaremos realizando radiofrecuencia, manta térmica, todo muy orgánico”, afirmó Valentina.

Además de eso, reiteró que todo el procedimiento sería guiado por un profesional de nutrición que estará evaluando la dieta que debe llevar para ver los resultados rápidamente. Arenas terminó invitando a sus seguidores a sumarse a dichos procedimientos que probablemente mejorarán la vida de quienes se sumen al reto.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.