La ‘influenciadora’ Dani Duke estuvo este jueves en su nuevo apartamento, al que espera pasarse en los próximos días y mostró a sus millones de seguidores cómo van los avances.

La paisa principalmente contó que han pintado todo de blanco, como ella quería, y quitó todos lo detalles que habían en color madera y color ladrillo.

Aunque Duke se mostró muy contenta con los avances, detalló que quiere que terminen ya, pues es muy ansiosa y se quiere pasar a su nuevo apartamento.

“Esto está quedando muy lindo, pero todavía falta poner cosas y es un montón trabajo”, dijo la ‘instagramer’ mientras mostraba diferentes partes de su nuevo hogar.

“Estoy súper ansiosa, ya me quiero pasar. Creo, si todo sale bien, que la próxima semana me entregan. Eso me hace muy feliz, porque ya me quiero pasar, organizar mis cosas y estrenar”, expresó más tarde cuando ya estaba dentro de su carro.