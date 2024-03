Las redes sociales se inundan todos los días con videos virales sobre varios tipos de temas. Las relaciones extramatrimoniales han sido tendencia en las últimas semanas debido al caso del agente de la Sijín que junto a su esposa y un compañero de trabajo protagonizaron un video viral sobre infidelidad.

Esta es precisamente una de las más recordadas de Internet, junto a otras dos que seguramente muchos recordarán.

3 casos de infidelidad virales muy recordados

Colombia. La supuesta infidelidad de la esposa de un agente de la Sijín:

Este caso fue bastante viral y ha provocado que incluso los implicados den declaraciones en medios de comunicación posteriores a la viralización de su video.

La grabación ocurre cuando un hombre, Eduard Holguín, entra en la casa en donde la mujer, Sared Manrique, está con su compañero, Stiven Segura, que no sale de la escena sino que decide quedarse durante varios minutos.

De hecho, la mujer que quedó como infiel en el video dio declaraciones a Séptimo Día y reveló que no tenía algo serio con el agente que grabó y publicó el video, sino que tenían una relación a distancia. Además, contó que Segura no se fue de la escena puesto que no quería dejarla sola con el problema.

2. México. Amante y esposa se encontraron visitando a hombre en el hospital:

Este caso también ha estado muy presente en redes sociales en las últimas horas y expone el caso de una mujer que graba a su esposo en el hospital y a la amante, que lo está visitando a pesar de que ella está presente.

“Yo estoy cuidando de él, pero parece que a mi esposo le hace falta la compañía de su amante, ¿qué opinan ustedes?”, señaló la mujer. Las imágenes muestran al hombre enfermo y quedando sin palabras ante lo que le está diciendo su esposa en la grabación.

Amante visita a su “pareja” en el hospital, sin importarle que la esposa estaba presente. pic.twitter.com/USlCRUhYGn — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) March 15, 2024

3. Brasil. Mujer encontró a su esposo con la amante en plena misa:

Este caso se desarrolló en una ceremonia religiosa y también quedó grabado en video. La mujer reclama en el video que quien está sentado, abrazando a otra mujer, es su esposo.

Mientras el sacerdote canta una melodía religiosa, la supuesta afectada comienza a gritar, mientras que el hombre sale del templo y la mujer le hace el reclamo a las afueras de la iglesia, golpeándolo en repetidas ocasiones. Mientras tanto, la otra mujer queda conmocionada dentro de las instalaciones religiosas y sin saber qué hacer.

🇧🇷 | Una mujer encontró a su marido con su amante en la iglesia en Brasil y la misa terminó en un gran lío. pic.twitter.com/VJBRrGAzJf — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 13, 2023

