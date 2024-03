Andrés Cabas, que se catapultó hace 16 años con su tema ‘Bonita’, hizo una revelación sobre la letra de ese éxito musical, en el que habla de una canción que le dedicó a una mujer anónima.

“Ya no quería nada, mi alma estaba herida, ya no sentía nada que no fuera dolor. Salí a buscar problemas porque no creía, no creía en nada, ni siquiera en el amor. Hasta que apareciste con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías”, dice la composición.

Por eso, en una cuenta de TikTok, el artista contestó cuál era la canción que le pedían cantar en ‘Bonita’: “Es ‘La parte de adelante’, de Andrés Calamaro”. Acto seguido, interpretó un fragmento.

¿De qué habla la canción ‘La parte de adelante’, de Andrés Calamaro?

El éxito del mencionado músico argentino está incluido en su álbum ‘Honestidad brutal’ lanzado en 1999. Según ChatGPT, la composición se caracteriza por su letra introspectiva y melancólica, en la que el protagonista reflexiona sobre el dolor de una ruptura amorosa y el difícil proceso de aceptación y superación que conlleva.

Calamaro expresa sentimientos de tristeza, arrepentimiento y desesperanza, pero también deja entrever una pizca de resignación y esperanza en la posibilidad de seguir adelante a pesar del dolor.

La canción se ha convertido en uno de los temas más emblemáticos del artista y ha sido ampliamente reconocida y apreciada por su emotividad y profundidad lírica.

Lee También

¿A qué se dedica Andrés Cabas en la actualidad?

Desde su cuenta personal de Instagram, el cantante colombiano anunció el próximo lanzamiento de una nueva canción junto a Li Saumet, vocalista de la reconocida agrupación Bomba Estéreo.

Aunque no ofreció mayores detalles de la presentación de su trabajo, mostró algunas postales de la manera en la que trabajaron juntos en este tema cuya fecha de aparición pública aún está en vilo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CabasMusica (@cabasmusica)

Cabe remarcar que Cabas ha mantenido su vigencia en algunas apariciones en eventos y con su música, con canciones como la mencionada Bonita, en plataformas como Spotify.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.