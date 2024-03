La película colombiana ‘Los de la culpa’ se estrenará este 21 de marzo en cines colombianos, y está protagonizada por los comediantes ‘Tato’ Devia, Ricardo Quevedo, ‘Tavo’ Bernate, Iván Marín, Henry Delgado y Santiago Rendón.

(Vea también: Érika Zapata, de Noticias Caracol, le dio la cara a Iván Marín por echar cuento sobre ella)

Tráiler de la película ‘Los de la culpa’.

A pesar de que faltan días para su estreno, la cinta ya suscita su primera polémica, sucede que usaron sin autorización su imagen y voz del crítico de cine mexicano Javier Ibarreche y este los expuso a través de sus redes sociales.

“Wenos días, estaría padre que primero me preguntaran si van a usar mi imagen. No tengo idea de qué es esa película y esa no es mi imagen ni mi recomendación”.