El Carnaval de Barranquilla 2023 estuvo rodeado de muchas críticas. Dentro de las denuncias están las demoras en la salida de las carrozas de la Batalla de Flores, pero también, la gran relevancia que le dieron a los creadores de contenido en redes sociales.

Internautas expresaron que al inicio del desfile solo se veía a los influencer y personas disfrazadas ingiriendo bebidas alcohólicas en vasos de icopor. Mientras que a las agrupaciones tradicionales las dejaron de últimas y al momento de brindar sus bailes ya no había público en las calles.

Resumen Batalla de Flores:

1. Batalla de comerciales

2. No dejan escuchar letanías a pie

3. Aplaudian por intervalos mientras pasaban música y famosos, después todo quieto

4. Poco apoyo a danzas de tradición y disfraces

4. Todo politizado

5. Elitismo hasta en minipalcos 👁️👄👁️

Una de las personas que criticó esto fue uno de los grandes artistas del Carnaval, Checo Acosta, quien a través de su cuenta de Twitter aseguró que estuvo “súper descoordinada y atrasada la Batalla de las Flores”.

Super descoordinada y atrasada la Batalla de flores de hoy en Barranquilla. Varios personajes y colegas perjudicados con otros compromisos, y con nuestra imagen! Lo importante de estos descaches, es corregirlos y mejorar! Esperen detalles! @Carnaval_SA 👍🏽🎶🇨🇴 pic.twitter.com/g9wWZMSrHL — Checo Acosta (@checoacosta) February 19, 2023

Asimismo, el alcalde de Barranquilla mostró su descontento con el desfile y su organización.

“Si me preguntan ¿si estoy satisfecho con la Batalla de Flores? No, porque hay muchas cosas que tenemos que mejorar para seguir siendo referentes de patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Tenemos una gran responsabilidad, los barranquilleros tenemos que trabajar muy duro para que estas fiestas no solo sean las mejores sino que preserven nuestra cultura”.