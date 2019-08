En dicha imagen, la influenciadora alardeó de un sombrero de colores con brillantinas, mientras miraba con cara de enamorada a su pareja.

Aunque algunos los elogiaron por la romántica postal, otros le escribieron en la publicación que el accesorio que usaba era el mismo que había usado Luisa Fernanda W cuando estuvo en el festival Tomorrowland.

No obstante, también la defendieron de los múltiples ataques y aseguraron que no solo Luisa Fernanda W tiene derecho a ponerse ese tipo de sombreros, y que cualquiera puede usarlos porque “están de moda”.

“¿Eres tú Luisa Fernanda W?”, “copia barata, eso no te luce”, “tanto que critica a Lú y la anda copiando”, “igual que la gorrita de Lú”, “desde ahora me entero que la ropa que se ponga Luisa, se la debe poner solamente ella”, “¿desde cuándo un accesorio es propiedad de Luisa?”, “le falta W para que sea igualita a la de Lú”, “moda es moda, el gorro ese no fue inventado para Luisa”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la instantánea.

A continuación, la fotografía de Daniela junto a su novio, la postal de Luisa Fernadna W con el gorro en Tomorrowland y mensajes de la publicación: