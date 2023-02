El primero de julio de 2022 Fito Páez publicó en su Instagram una imagen que enloqueció a sus fans y que obtuvo más de 71.000 likes y casi 5.000 comentarios: era el anuncio del tour 2022/23 “El amor 30 años después del amor”, que inició, como no podía ser de otra manera, en Argentina y continuó agotando boletería, por otros países de Latinoamérica como Uruguay, Chile, Perú, Paraguay, Venezuela, Costa Rica y República Dominicana, además de Estados Unidos y España.

Tras la larga espera de sus seguidores, pronto llegó a Colombia la noticia, tal y como lo reseñaron varios medios de comunicación, de que Rodolfo se presentaría en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín y en el Movistar Arena de Bogotá. Sin embargo, recientemente se esclareció que la fecha del concierto en la capital antioqueña es el 16 de mayo y que el lugar elegido para hacerlo es el Teatro Metropolitano.

Cabe recordar que “El amor después del amor” es el disco más vendido de la historia del rock en español, pues vendió 30.000 a solo dos días de su lanzamiento y 20.000 más en la semana siguiente. Además, al finalizar ese 1992, alcazaba las 175.000 unidades vendidas, y a mediados de 1993, se convirtió en un cuádruple platino al facturar 240.000 copias.

Y es que aunque la letra y la música de los 14 temas que componen el álbum son del mismo Páez, el trabajo tuvo un encuentro sin precedentes para el género: convocó a las mejores voces del rock en español, a Mercedes Sosa, a Calamaro, a Charly García, a Cerati, a Spinetta, a Fabiana Cantilo, a Celeste Carballo, a Claudia Puyó y a Ariel Rot.

El disco que consagró como artista al rosarino, además de contener algunos de los más grandes éxitos de su carrera en general, logra vislumbrar dos matices. El primero que es el de corte roquero con canciones como “El amor después del amor”, “Brillante sobre el mic”, “Dos días en la vida”, “A rodar mi vida” y “La rueda mágica”. Y el segundo que es de caracter intimista y que incluye a la inolvidable “Un vestido y un amor”, “Pétalo de sal”, “Tumbas de la Gloria”, “Balada de Donna Helena”, “Detrás del muro de los lamentos” y “Dos días en la vida”.

“Un día te llaman y te dicen que ‘El amor después del amor’ va a cumplir 30 años desde su salida. Lo primero que pensás es uffff, qué rápido pasa el tiempo, lo segundo que pensás es que no te gusta nada, y lo tercero que pensás es que es una realidad inapelable —contó entre risas Páez el día en que anunció no solo el tour sino también la posibilidad de grabar nuevamente el disco—. Todas las sensaciones ligadas a ese álbum fueron y son muy hermosas. Se me ocurrió regrabarlo entero de vuelta, versionarlo, poner los mismos elementos en diferentes lugares y llamar a otros invitados”.

Seguro, la del 16 de mayo, será una noche inolvidable para los fans del rockero en Medellín. Boletería: $495.000, $460.000 y $280.000 a través de tuticket.com.