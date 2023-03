Es una de las artistas más conocidas y exitosas de la escena pop, R&B y el soul de Estados Unidos. Alicia Keys, de 42 años, cosecha en su lista de triunfos 16 Grammys, 17 Premios Billboard y tres American Music Awards.

(Vea también: Justin Bieber regresaría a los escenarios, luego de milagrosa mejoría en parálisis facial)

Ocho álbumes de estudio y éxitos como ‘Girl on fire’, ‘Fallin’, ‘A woman’s worth’,’if I ain´t got you’, ‘No one’, ‘Empire State of Mind ft. Jay-Z’, ‘Show me love’ ft. Miguel avalan la carrera de la cantante, compositora, pianista y música nacida en Nueva York.

Alicia Keys debía una visita a América Latina, desde su Set the World on Fire Tour en 2013, en el que dio su show en Brasil, Argentina y Chile, pero no pasó por Colombia. Ahora anunció en sus redes sociales varios espectáculos de su gira Alicia + Keys World Tour, en el que está incluido un concierto en Bogotá programado para el próximo 11 de mayo.

“Familia de Latinoamérica ¡Esto finalmente está sucediendo! ¡He estado soñando con esto y me has estado preguntando! ¡Teníamos que hacerlo realidad! ¡No puedo esperar a verte y perdernos en la música! Entradas disponibles a partir del miércoles 22 de marzo en AliciaKeys.com”, escribió.

Alicia Keys de concierto en Bogotá: qué se sabe del evento

El concierto será organizado por Ocesa y Tu boleta será la encargada de vender la boletería para este show de Alicia Keys en el país que será en el Movistar Arena. Estos son los precios.

Lee También

Tribuna Fan Sur – Silletería Numerada $ 599.000 + $ 85.550 (servicio)

Platea (102) – Silletería Numerada $ 599.000 + $ 85.550 (servicio)

Platea (101 & 103) – Silletería Numerada $ 550.000 + $ 78.550 (servicio) Platea (104 – 106) – Silletería Numerada $ 499.000 + $ 71.300 (servicio) Piso 2 (206 – 214) – Silletería Numerada $ 399.000 + $ 57.000 (servicio) Piso 2 (202 – 205 y 215 – 218) – Silletería Numerada $ 350.000 + $ 50.000 (servicio)

Piso 2 (201 y 219) – Silletería Numerada $ 299.000 + $ 42.700 (servicio)

Según la página de Tu boleta, la venta de boletería será así:

– Preventa Clientes Movistar Preferencial

Lunes 27 de marzo a las 9:00 a. m. hasta el miércoles 29 de marzo a las 8:59 a. m.

(Lea también: Concierto de Paul McCartney en Bogotá no sería cierto; promotor del cantante, sorprendido)

– Preventa Clientes Bancos AVAL

Lunes 27 de marzo a las 9:00 am hasta el martes 28 de marzo a las 11:59 pm

– Público General

Miércoles 29 de marzo a las 9:00 am hasta agotar existencias.

Alicia Keys también ha cantado en español y ha hecho dúo con estrellas como Alejandro Sanz en ‘Looking for Paradise’ y Pedro Capó con ‘Calma’.