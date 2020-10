A finales de junio, ‘La liendra’ subió algunas historias a su cuenta de Instagram en las que contó que a su papá lo mataron cuando él apenas tenía 3 meses de nacido; el hombre salió a comprarle algunos medicamentos y le dispararon varias veces al salir de la droguería. “Si él no fuera la rata que era, lo landrón y lo mal hombre, no lo hubieran matado. No era una buena persona, tenía enemigos”, contó el creador de contenido. / Instagram: @mauroo_gomezz_