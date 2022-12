Durante su viaje a territorio catarí, el creador de contenido ha dejado ver algunas de las experiencias que ha vivido, especialmente las relacionadas con el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, en las últimas horas preocupó a sus seguidores con una imagen en la que daba a conocer que habría sufrido un accidente de tránsito.

Aunque no dio muchos detalles, pues solo dejó un escrito que anunciaba que un vehículo lo había estrellado al frente del hotel en el que se está hospedando, instantes después reapareció en su cuenta de Instagram para explicar qué fue lo que ocurrió realmente.

En las imágenes, donde se mostró adolorido de su cabeza, aseguró que todo ocurrió por una imprudencia de ambas partes, pues él iba distraído y el conductor del carro no frenó a tiempo.

Cómo atropellaron a Yéferson Cossio en Catar

De acuerdo con su relato, salió del hotel y justo cuando estaba cruzando la calle del frente fue impactado por un vehículo que no había visto, pues estaba comiendo un sánduche y mirando el celular.

“[Llegó] un carro y ¡pum! me levantó, pero ya estaba frenando al menos. A penas frenó, yo caí de cabeza y me di un golpe porque en las manos tenía el sánduche y el celular, también admito que iba todo distraído”, dijo Cossio, quien mostró un supuesto chicón que tenía en su parte de atrás de la cabeza.

El antioqueño se mostró molesto por lo ocurrido y criticó la forma de manejar de las personas en Catar, ya que, según él, siempre están muy cerca de estrellarse.

“Yo he viajado bastante, me han tocado muchas culturas y en ninguna me había tocado gente que manejara carro tan mal. En todos los carros que nos hemos el conductor ha estado a punto de chocarse. En Italia son bestias, pero saben manejar. Acá son brutos y no saben, o al menos los que me han tocado”, afirmó el ‘influenciador’.

Por último, señaló que el accidente habría podido desencadenar en una pelea, ya que una vez fue atropellado se llenó de ira y quiso ir a golpear al conductor. No obstante, la reacción del personal del hotel impidió, según él, que el problema se fuera a mayores.

“Yo estaba medio bobo por unos segundos asimilando lo que pasó, y cuando vuelvo en sí veo a un hijue… que aparte de que acabada de atropellar me estaba alegando. Entonces, me paré y les juro que iba a acabarlo porque aparte era flaquito y chiquito. Yo estaba furioso, iba a acabar a ese hijue… porque estaba en un punto en el que no medía consecuencias de nada”, concluyó.