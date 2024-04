Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

En las últimas horas, se ha viralizado el video compartido por el comediante colombiano Samuel Vela, reconocido en redes sociales como @elfisicocuenta, donde se evidencia un momento de xenofobia del que fue víctima antes de iniciar su presentación en un bar de México.

En la grabación se escucha cuando uno de los asistentes al lugar le pregunta “¿Trajiste coca de Colombia?”, cuando se subió a la tarima. A la pregunta, Vela le responde “Mira, se te cayó un poquito de xenofobia ahí, mi rey”.

Y es que no es un secreto que en otros países, lamentablemente, a los colombianos los relacionan, por lo general, con el narcotráfico, la época de los años ochenta y personajes concidos en este mundo.

Sin embargo, después del duro comentario que le lanzó uno de los espectadores, el comediante continuó su ‘stand up’ sin dejar de lado el tema de la cocaína, con el que, de hecho, intentó bromear.

(Vea también: Por ‘Carroloco’, le salió otro enredo a humorista, distinto a presunto enriquecimiento)

“Yo sé que Colombia tiene una fama y de cafeteros no es”, inició. “No me molesta que los otros países se burlen por la coca de Colombia, me molesta que un mexicano lo haga. Porque, ¿con qué cara?, ¿cómo que un mexicano se burla de la coca de Colombia?, es como si Haití se burlara de Ghana por la hambruna, ¿si me entiende el problema?, es como “no nos pisamos la manguera, papá, estamos trabajando en colaboración”, obviamente a ustedes les molesta que traigan coca, yo no quiero que un mexicano esté vendiendo arepas en mi país”, añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Samuel Vela (@elfisicocuenta)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.