Desde que se conoció el romance de Piqué con Clara Chía, la joven de 23 años ha recibido fuertes críticas por parte de algunos fanáticos de Shakira, quienes la acusan de “acabar” la relación del futbolista con la cantante.

Hasta el momento, la estudiante de Relaciones Públicas no ha brindado ninguna declaración ante los medios de comunicación, pese a que sí ha sido abordada por algunos paparazis cuando ha estado de viaje con el exjugador del Barcelona. La joven ha preferido ignorar a la cámara y continuar con su recorrido.

Otro de los motivos por los cuales ha sido criticada, es por su forma de vestir y la manera en la que casi siempre lleva su pelo. Clara se ha caracterizado por llevar un estilo sencillo y natural, incluso, usa muy poco maquillaje. Para algunos internautas, “siempre está despeinada y desarreglada”.

‘Look’ de Clara Chía, novia de Gerard Piqué

Después que Shakira y Piqué llegaron un acuerdo con la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha, se llegó a rumorar que el futbolista y Clara estaban enfrentando una crisis en su relación y que, incluso, habían terminado, supuestamente.

La joven había estado un poco desaparecida en los últimos días, pero, este fin de semana, fue nuevamente vista con Gerard cuando iban a viajar a Praga. Como era de esperarse, no pasó desapercibida ante el público. Las personas que pudieron verla se enfocaron en el look que llevaba puesto y que a muchos no les gustó.

Su atuendo “elegante pero sencillo”, fue blanco de críticas. Chía llevaba un pantalón negro y un abrigo largo del mismo color. En cuanto a su pelo, fue “lo mismo de siempre”, suelto y al natural. Aunque se veía un poco elegante, los internautas no dudaron en criticarla. “Qué simpleza”, “nunca se arregla”, “no se esmera en arreglarse un poco”, “su forma de vestir es demasiado simple”, “no supera a Shakira”, “es linda pero muy simple”, “parece que siempre estuviera desarreglada”, “no entiendo por qué no se arregla”, son algunos de los comentarios que han dejado en las diferentes redes sociales.

Clara Chia y Gerard Piqué, yéndose de viaje romántico a una conocida capital europea 📷💑💖 (Jueves 8 de Diciembre de 2022, Aeropuerto de Barcelona) 😘 pic.twitter.com/42FlUjfxaJ — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard ♥ClaGer♥ (@ClaGerFans) December 9, 2022

¿Piqué quiere regresar con Shakira?

Según han afirmado algunos medios españoles, el exjugador del Barcelona estaría, supuestamente, arrepentido de haber terminado su relación con la intérprete de ‘Monotonía’, al parecer, por unos supuestos comportamientos infantiles que ha tenido su novia Clara Chía, así lo aseguró el paparazi Alfonso Merlos, del programa ‘Merlos Place’.

Por eso se dice que el jugador estaría arrepentido de haber dejado a la madre de sus hijos, aunque según Jordi Martin, no solo le fue infiel con Clara, sino con muchas otras mujeres, incluidas Bar Rafaelli y su expareja Nuria Tomas.