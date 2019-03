Y decimos tarde porque los premios se entregaron el pasado 21 de febrero.

“Me invitaron a unos quinces y me vine con la ropa de mi papá, me arrodillé para que no se notara lo grande que me queda”, escribió J Balvin al lado de una foto en la que aparece acurrucado.

A la entrega de los galardones, en donde el reguetonero recibió el reconocimiento a artista del año, J Balvin fue con un conjunto ‘oversized’ verde de la marca Off-White, que combinó con zapatos blancos.

Su elección desató varios memes en redes sociales, en donde, entre otros personajes, lo compararon con ‘El Acertijo’, de Batman.