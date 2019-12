green

“Eso fue cerca de la escuela donde estudiábamos”, empezó su relató el ‘Charrito’ en el programa ‘Se dice de mí”, de Caracol Televisión, y añadió: “Yo era muy apegado a mi hermana y ella se venía caminando cuando salía. Entonces un día yo me le volé a mí mamá y fui a buscarla. Pero en vez de arrimar a la escuela, seguí derecho”.

Luego, el artista vallecaucano contó que, en los recuerdos que tiene, se le acercó un “niñito”. “Me llevó, él hablaba conmigo. Duré 3 días perdido entre la maleza y dizque me oían cantar y hablar. Por eso fueron a buscarme a allá; cosa curiosa, todos los que me encontraron ya están muertos”, señaló a ese programa.

Añadió también que alrededor de donde lo encontraron había varias pepas de guama, lo que para él significa que el duende lo alimentó. “Por lo menos no me dejó aguantar hambre”, indicó sobre este hecho en ‘Se dice de mí’.

Por último, el ‘Charrito negro’ dijo que durante su adolescencia también tuvo contacto con varias brujas.