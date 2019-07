View this post on Instagram

Felicitaciones a nuestro niño ❤🎉 @jamesrodriguez10 . – – #realmadrid #packmas #bayern #jamesrodriguez #james10 #danielaospina #juana #salomerodriguez #marcelo #cristianoronaldo #cr7 #bundesliga #shannondelima #championsligue #miasanmia #brasil #colombia #sergioramos #cuadrado #ftpfcs #james11amazing #love #likeforlikes #jamesadictas #bayernmunich #neymarjr #copaamerica #jamescumple28 • aliadas: @micapitanjames @jamesmydream @sossegojames @teamrodriguez10_ @esamorjames @jamesmirazon 💖